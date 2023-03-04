Мир 04 марта 2023, 10:01 Метрополитен-музей отказался комментировать признание Куинджи украинцем Метрополитен-музей в Нью-Йорке не стал комментировать признание Куинджи украинцем Википедия

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Представители Метрополитена-музея в Нью-Йорке отказались обсуждать признание художника Архипа Куинджи гражданином Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

Корреспондент агентства запросил комментарий от руководства музея, однако не получил конкретных комментариев.

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Куинджи был русским греком, родился и умер в Российской империи. Однако в подписи его выставленных работ музей указывает, что якобы страной происхождения художника является Украина.

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Руководство Метрополитен-музея ранее поменяло название работы француза Эдгара Дега с «Русская танцовщица» на «Танцовщица в украинском наряде».

Также ранее стало известно, что музей изменил национальность знаменитых русских живописцев Ивана Айвазовского и Ильи Репина, причислив их к украинцам.

Российский искусствовед Михаил Миндлин в беседе с «360» отметил, что такое переименование является бредом, и подчеркнул, что никто не сможет снизить заслуги выдающихся русских художников.