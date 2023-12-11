Мир 11 декабря 2023, 18:53 Метрополитен Киева назвал фейком информацию о затоплении станции «Олимпийская» «Страна.ua»: киевский метрополитен опроверг затопление станции «Олимпийская» Unsplash

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В соцсетях распространилась информация о затоплении станций метро «Олимпийская». Однако пресс-служба киевского метрополитена заявила о недостоверности этих сведений, сообщило украинское издание Страна.ua.

По информации сотрудников, никаких признаков потопа на станции не наблюдается.

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«На станции „Олимпийская“ отсутствуют течи, тем более со стен. Мы проверили эту информацию, она не отвечает действительности», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Украинские Telegram-каналы распространили посты о том, что из стен «Черниговской» и «Олимпийской» сочится вода, вход в вестибюль затопило. Кроме того, потоки воды на одной из станций, расположенных на синей ветке метро, якобы лились прямо на рельсы.

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец отреагировал на эти сообщения, обвинив в затоплении метрополитена экс-президента Украины Виктора Януковича. По его мнению, бывший лидер потребовал построить станции метро с опережением сроков, что сказалось на их качестве, указало издание «Звезда».

Ранее Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности в связи с подтоплением перегонных тоннелей в городе.