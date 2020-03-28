Метро в Ухане частично возобновило работу

В Ухане, откуда началось распространение коронавируса, снова запустили метро. Оно работает не на всех линиях, а пассажирам обязательно нужно носить маски.

«28 марта в 06:30 возобновляется работа линий номеров 1, 2, 3, 4, 6 и 7. Движение поездов по будням осуществляется с 06:00 до 23:00, в выходные с 06:30 до 23:00», — сообщили в правительстве Уханя, его цитирует РИА «Новости».

Все пассажиры метро должны носить медицинские маски, а при входе, пересадках и выходе — сканировать свой персональный «код здоровья».

Кроме того, как пишет газета «Известия» со ссылкой на местные СМИ, в вагонах разместили специальные наклейки с напоминаем о том, что сидеть нужно через одного. Каждый поезд сопровождает специальный контроллер, который отслеживает выполнение правил.

Перед запуском службы метро Уханя тестировали линии с 23 марта. По путям ходили пустые составы, чтобы проверить, что все системы работают штатно, несмотря на длительный простой, и устранить возможные неполадки.

Пока что движение восстановили на шести линиях из девяти. Когда метро запустят полностью, неизвестно.

По последним данным, в Китае коронавирус подхватили больше 81 тысячи человек. На этой неделе США и Италия обогнали КНР по количеству зафиксированных случаев.