Метро в Харькове приостановило работу по «техническим причинам» | 360°

Мир 31 октября 2022, 11:01 Метро в Харькове приостановило работу по «техническим причинам» Харьковский метрополитен сообщил о приостановке работы по техническим причинам

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Метро в Харькове приостановило работу «по техническим причинам». Информация появилась в Telegram-каналах метрополитена и местной администрации.

«Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно остановлено движение по линиям Харьковского метрополитена», — говорится в сообщении.

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Перед пассажирами извинились за временные неудобства.

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Перед этим в Харькове прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов утром рассказал о двух «прилетах», удар пришелся по объекту критической инфраструктуры. Какому именно, не уточняется.

Ранее стало известно об ударах по объектам критической инфраструктуры в Киеве. Данные подтвердил мэр города Виталий Кличко. Часть украинской столицы оказалась без света. Некоторые районы также лишились водоснабжения.

Ранним утром 31 октября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Жителей попросили спрятаться в укрытиях.

В Черновицкой области удар пришелся по Новоднестровской ГЭС.