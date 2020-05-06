Метро Нью-Йорка впервые в истории закрылось на несколько часов

По данным сайта «Аргументы и факты», метро не работало с часа ночи до пяти утра. Вместо этого по городу ходили маршрутные автобусы.

Всего в Нью-Йоркском метро по ночам ездят около 11 тысяч человек. Подобные меры профилактики коронавируса могут действовать в ближайшие несколько месяцев.

«Мы предусмотрели возможность гибкого реагирования на ситуацию. Если мы увидим, что где-то необходимо увеличить частоту движения автобусов, мы сможем сделать это», — рассказала исполняющая обязанности руководителя транспортного департамента Сана Фейнберг.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС РФ и ветеринарной службы проведут тотальную дезинфекцию общественных мест и домов в Находке. Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 власти Приморья ограничили въезд в этот город. Глава региона Олег Кожемяко распорядился предоставить специалистам гостиницы. Их также обеспечат горячим питанием и топливом для транспортных средств. Санитарную обработку начнут 8 мая.