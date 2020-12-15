Пользователи Twitter сравнили метро Москвы и Нью-Йорка

Фотографии двух станций метро Москвы и Нью-Йорка вызвали обсуждение в треде в Twitter. Все началось с того, что пользовательница katya опубликовала снимок платформы «Киевская», а рядом вход на станцию Chambers Street.

Девушка пояснила, что раньше она часто ездила в московском метро и спускалась на эту станцию, а сейчас живет в Нью-Йорке и каждый раз идет по полуразрушенной станции.

В комментариях начался спор. Многие отметили, что американская подземка на фотографии больше похожа на фильм ужасов. Другие подчеркнули, что ужасные станции есть везде, но и в Нью-Йорке есть вполне приятные на вид платформы.

Источник фото: Twitter.com

Один из комментаторов отметил, что Chambers Street известна на протяжении 10-летий и неоднократно признавалась худшей станцией метро Нью-Йорка. Но из-за своей ветхости она полюбилась режиссерам, которые часто снимают там сериалы и фильмы.

«Московское метро действительно лучше во всех отношениях», — отметил собеседник.

Еще один житель Нью-Йорка предложил девушке съездить на станцию Times Square, где тоже есть мозаики.

Источник фото: Twitter.com

«Метро Нью-Йорка имеет много непростительных проблем, но это часть компромисса в пользу того, что это единственная в мире круглосуточная подземная система метро (за исключением этого года во время covid). Это некрасиво, но работает даже в четыре часа ночи», — заявил еще один комментатор.

Однако многие все же восхитились метро Москвы и опубликовали еще несколько фотографий из столичной подземки.