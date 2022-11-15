Мир 15 ноября 2022, 17:37 Метро Харькова приостановило работу Unsplash

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Метрополитен в Харькове приостановил движение поездов. Об этом сообщили в Telegram-канале транспортной сети.

«Временно прекращено движение по линиям Харьковского метрополитена», — написали представители организации.

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Также они принесли извинения за доставленные неудобства. Доступность метрополитена для посещения не уточняется. Также не названа причина приостановки движения поездов.

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При этом местные СМИ сообщают о взрывах в ряде городов Украины, включая Харьков. Их заявление привел RT. Также известно о частичном отключении света во Львове и обесточивании Житомира.

Станции подземной сети нередко становились убежищем для местных жителей во время объявления воздушной тревоги. В городском Telegram-канале показали, как харьковчане пережидают опасную ситуацию на одном из перронов.

В частности, один из спустившихся в метро во время объявления воздушной тревоги пассажиров сыграл на скрипке мелодию из песни «Обними» украинской группы «Океан Эльзы».

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