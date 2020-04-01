Метро Еревана остановило работу из-за коронавируса
Работу метро в Ереване временно остановили из-за коронавируса. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Руководство метрополитена объявило о закрытии на официальной странице в Facebook.
«Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна закрыт. Уважаемые пассажиры, распоряжением коменданта до 12 апреля включительно продлены ограничения на передвижение и некоторые виды экономической деятельности», — уточнили на странице.
Согласно решению правительства, весь общественный транспорт, кроме железнодорожного, прекратил работу.
Ранее жительница Еревана рассказала «360» о том, как коронавирус изменил Армению.