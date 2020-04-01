    01 апреля 2020, 15:08

    Метро Еревана остановило работу из-за коронавируса

    Ольга Ситникова

    Работу метро в Ереване временно остановили из-за коронавируса. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

    Руководство метрополитена объявило о закрытии на официальной странице в Facebook.

    «Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна закрыт. Уважаемые пассажиры, распоряжением коменданта до 12 апреля включительно продлены ограничения на передвижение и некоторые виды экономической деятельности», — уточнили на странице.

    Согласно решению правительства, весь общественный транспорт, кроме железнодорожного, прекратил работу.

    Ранее жительница Еревана рассказала «360» о том, как коронавирус изменил Армению.