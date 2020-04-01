Метро Еревана остановило работу из-за коронавируса

Руководство метрополитена объявило о закрытии на официальной странице в Facebook.

«Ереванский метрополитен имени Карена Демирчяна закрыт. Уважаемые пассажиры, распоряжением коменданта до 12 апреля включительно продлены ограничения на передвижение и некоторые виды экономической деятельности», — уточнили на странице.

Согласно решению правительства, весь общественный транспорт, кроме железнодорожного, прекратил работу.

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