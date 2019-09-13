Метро, автобусы и трамваи Парижа парализовала забастовка

Работники транспорта Парижа выступили против пенсионной реформы президента Франции Эммануэля Макрона. Их забастовка стала самой массовой за 12 лет. В городе не работает метро, стоят автобусы и трамваи.

Сотрудники метро французской столицы не вышли на работу. Их поддержали водители автобусов и вагоновожатые трамваев, сообщила газета Le Figaro.

Движение по 16 линиям парижской подземки не осуществляется. С перебоями идут поезда по двум из трех пригородных железнодорожных направлений. Парализован наземный общественный транспорт.

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Пробки в Париже с утра пятницы, 13 сентября, растянулись на 200 километров. В организации, управляющей общественным транспортом города, предложили жителям и гостям французской столицы пересесть на электрические скутеры. На работу многим парижанам пришлось добираться на велосипедах.

С 2007 года нынешняя акция протеста транспортников стала самой массовой. По словам самих демонстрантов, их мероприятие является «предупреждающим выстрелом».