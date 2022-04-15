«Методы не деликатные». Кадыров рассказал о борьбе с украинскими националистами в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о методах борьбы чеченских бойцов с украинскими националистами в Мариуполе. Он отметил, что они «отнюдь не деликатные».

В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что бойцы «Хамаса» ведут позиционные бои с остатками украинских националистов в Мариуполе.

«Методы наших ребят отнюдь не деликатные. По уже проверенной тактике, разведывательным дроном предварительно выявляются огневые позиции противника, после чего бойцы переходят к фазе ликвидации обнаруженной угрозы», — объяснил глава Чечни.

По его словам, такое пошаговое выполнение задачи «способствует максимально быстрому уничтожению противника и позволяет свести на нет потери среди личного состава».

Такой бескомпромиссный подход к выполнению боевых задач, как отметил Кадыров, объясняет массовую сдачу в плен украинских националистов.

«Выражаясь простым языком, именно так выглядит боевое преимущество. Украинским войскам не следовало тягаться силами с закаленными в ожесточенных боях солдатами», — заметил Кадыров.

Он предположил, что вполне вероятно, что отбитое командование нацбатальонов намеренно умалчивало в своих мотивационных речах факт боевого превосходства российских бойцов.

«Нет никаких сомнений в том, что Россия с самого начала контролирует ход спецоперации, а также в том, что все поставленные задачи будут выполнены», — заявил Кадыров. По его словам, Киев тоже это понимает, «но не хочет признавать».