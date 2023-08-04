Мир 04 августа 2023, 07:20 Методы американской разведки в России высмеяли в США Экс-разведчик Скотт Риттер усомнился в успехах американской разведки в России Скриншот видео Youtube

Читать 360tv в

Успехи сотрудников разведки США на территории России является крайне сомнительным. Об этом в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил бывший представитель Пентагона Скотт Риттер.

«Глава ЦРУ Бернс хорошо знает, что об американских шпионах в России знают все. Мы потеряли их в этой стране, как и в Китае или Иране. Если мы потеряли все активные источники годы назад, то как Бернс хочет, чтобы мы поверили в восстановление агентурных сетей, на создание которых необходимы десятилетия?» — сказал он.

Реклама

Риттер отметил, что ЦРУ всегда пыталось внедрить своих представителей в правительства недружественных государств.

«Но если Бернс напрямую говорит про агентов в России, то он наверняка хочет посеять подозрительной, беспокойство и недоверие к местным властям. Но все эти попытки уже изначально обречены на провал», — добавил бывший разведчик.

Ранее Риттер объяснил бессмысленность отправки американских военных на Украине. По его словам, их уничтожат за несколько дней.