Мир 08 декабря 2023, 19:10 Метлы вместо автоматов. Отправку немецких военных в Литву предложили отложить Die Welt назвала провальным план Писториуса разместить бригаду в Литве Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

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Инициатива главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о размещении в Литве бригады бундесвера для «сдерживания России» провальная, заявил журналист Торстен Юнгхольт в статье Die Welt. По его словам, формирование бригады за границей подразумевает наличие финансирования на материально-техническую часть, а у Германии нет на это средств.

Юнгхольт подчеркнул, что для оснащения бригады нужно закупить десятки тысяч единиц вооружений и техники, но немецкий ОПК с такими объемом в короткие сроки не справится.

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Он сослался на заявление докладчика парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге по оборонному бюджету Инго Гедехенса. Парламентарий указывал, что Германия сможет заменить отправленные на Украину танки только в 2026 году.

«Поэтому нужно либо отложить отправку бригады в Литву, <…> либо выдать личному составу по метле в качестве оружия», — подытожил Гедехенс.

Отмечается, что на фоне разногласий в кабинете министров из-за сложной экономической обстановки в стране и крупных расходов 2024 финансовый год начнется без согласованного бюджета. Кроме того, Минфин ФРГ заморозил средства на дополнительные расходы правительства до конца года. Решение в том числе касается финансирования, необходимого для стабилизации цен на энергоносители.

Писториус напоминал об огромной поддержке, которую Германия оказывает Украине. Страна находится на втором месте по объему оказанной военной помощи властям страны. Однако это не делает Украину союзницей ФРГ, заявил министр.