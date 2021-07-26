Метеорологи предупредили о приближении тайфуна «Непартак» к Японии

Тайфун «Непартак» идет со стороны Тихого океана к северо-востоку Японии. Об этом сообщило агентство Куоdо со ссылкой на японские метеорологические службы.

По прогнозу, тайфун может достигнуть побережья Японии 27 июля и принести сильные дожди, ветер и высокие волны. Синоптики не исключили, что стихийное бедствие затронет и Токио, где сейчас идет Олимпиада.

Организаторы Игр в свою очередь заявили, что намерены провести все запланированные на вторник соревнования в соответствии с расписанием. Перенесли лишь первенства по стрельбе из лука и гребле.

Японская метеорологическая служба не исключила, что из-за ливней произойдут сходы оползней и наводнения. Сейчас «Непартак» движется в Тихом океане со скоростью около 35 километров в час и приближается к Японии.

Тем временем в Токио полным ходом идут соревнования. Российские спортсмены уже одержали первые победы. Виктор Минибаев и Александр Бондарь получили бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, а российские баскетболистки в матчах 3×3 победили команду Румынии.