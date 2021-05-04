Метеорный поток можно будет увидеть в Краснодарском крае

Метеорный поток Эта-Аквариды пройдет с 3 по 14 мая. В Краснодарском крае его будет видно невооруженным взглядом. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

Пик его видимости придет на ночь с 4 на 5 мая. Лучшее время наблюдения — под утро.

«В этом году условия для наблюдения очень хорошие. Дело в том, что процессу нередко мешает полная Луна. Но у нас к данному моменту фаза полнолуния достаточно давно прошла, и к тому же Луна восходит все позже и позже», — рассказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.