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    04 мая 2021, 17:29

    Метеорный поток можно будет увидеть в Краснодарском крае

    Дарья Морозова

    Метеорный поток Эта-Аквариды пройдет с 3 по 14 мая. В Краснодарском крае его будет видно невооруженным взглядом. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    Пик его видимости придет на ночь с 4 на 5 мая. Лучшее время наблюдения — под утро.

    «В этом году условия для наблюдения очень хорошие. Дело в том, что процессу нередко мешает полная Луна. Но у нас к данному моменту фаза полнолуния достаточно давно прошла, и к тому же Луна восходит все позже и позже», — рассказал заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.