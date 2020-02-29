Метеорит взорвался над Хорватией и попал на видео

Взрыв метеорита в небе над Хорватией попал в объектив автомобильного видеорегистратора. Хорошо видно, как небесное тело пролетает в небе, оставляя огненный след, и в итоге взрывается.

На кадрах заметно, как болид входит в плотные слои атмосферы, раскаляется, оставляет за собой огненный след. Вскоре происходит яркая вспышка — и метеорит исчезает. Если судить по видео, небесный гость взорвался в атмосфере, не долетев до Земли.

Все событие занято считаные секунды. Одному из водителей посчастливилось зафиксировать интересное астрономическое событие на свой автомобильный регистратор.

По сведениям Хорватского астрономического союза, взрыв метеорита произошел около 10:30, сообщило РИА «Новости». Болид прекратил свое существование на высоте более 30 километров. Эхо взрыва услышали во всей северной части страны.