21 июля 2023, 01:00
Метеорит упал на жительницу Франции
DNA: метеорит упал на женщину, пробив крышу дома во Франции
Метеорит проломил крышу дома во французской коммуне Ширмек, когда его владелица завтракала. Прилетевший из космоса камень упал прямо на женщину. Об этом сообщило издание DNA.
Женщина в компании знакомого пила утренний кофе на кухне. В какой-то момент крышу дома пробил метеорит весом 50 граммов и упал прямо на нее. В результате француженка получила ушибы в области ребер.
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Сначала женщина решила, что в дом пробралось какое-то животное, например, летучая мышь. А когда она увидела упавший камень, то предположила, что это кусок цемента. Однако из-за цвета француженка решила показать его специалисту.
После изучения находки геолог Тьерри Ребманн установил, что она состоит из железа и кремния.
«Найти метеорит — уже непросто, но прямой контакт и его падение на человека — это астрономическая редкость», — сказал он.
Ранее метеорит взорвался в верхних воздушных слоях на севере Франции. Небесное тело заметили жители ближайших населенных пунктов, а также южных областей Уэльса и Англии.
Франция
Космос
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