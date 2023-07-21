Мир 21 июля 2023, 01:00 Метеорит упал на жительницу Франции DNA: метеорит упал на женщину, пробив крышу дома во Франции Unsplash

Читать 360tv в

Метеорит проломил крышу дома во французской коммуне Ширмек, когда его владелица завтракала. Прилетевший из космоса камень упал прямо на женщину. Об этом сообщило издание DNA.

Женщина в компании знакомого пила утренний кофе на кухне. В какой-то момент крышу дома пробил метеорит весом 50 граммов и упал прямо на нее. В результате француженка получила ушибы в области ребер.

Реклама

Сначала женщина решила, что в дом пробралось какое-то животное, например, летучая мышь. А когда она увидела упавший камень, то предположила, что это кусок цемента. Однако из-за цвета француженка решила показать его специалисту.

После изучения находки геолог Тьерри Ребманн установил, что она состоит из железа и кремния.

«Найти метеорит — уже непросто, но прямой контакт и его падение на человека — это астрономическая редкость», — сказал он.

Ранее метеорит взорвался в верхних воздушных слоях на севере Франции. Небесное тело заметили жители ближайших населенных пунктов, а также южных областей Уэльса и Англии.