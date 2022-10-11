Метеорит заметили в небе над восточной частью Японии | 360°

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Метеорит заметили в небе над восточной частью Японии

TV Asahi: очевидцы сообщили о метеорите в небе над Японией

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В небе сразу над несколькими районами восточной части Японии заметили метеорит. Небесное тело пролетело в ночь на вторник, сообщил телеканал TV Asahi.

Метеорит двигался по небу со скоростью приблизительно 50 километров в секунду, рассказали очевидцы. Никаких данных о возможном падении небесного тела в материале нет.

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В сентябре жители Шотландии и Северной Ирландии сообщили о метеорите, который пролетел достаточно низко над землей. Еще месяцем ранее — в августе — метеорит пролетел в небе над Саудовской Аравией. Очевидцы запечатлели пролет небесного тела с нескольких ракурсов, а ролики позже выложили в Сеть. На одном из них небо будто пронзает тонкая игла-вспышка, она плавно исчезает с небосклона через несколько секунд после появления.

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Ученые из НГПУ имени Минина заявили, что в ходе экспедиции им удалось подтвердить признаки существования кратера Тунгусского метеорита. Научное сообщество, как указал один из исследователей, может сначала не поверить открытию. Участники экспедиции собрали образцы почвы. По их утверждению, эти образцы доказывают существование кратера.

Япония

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