Метеор пролетел в небе над Норвегией. Видео

Крупный метеор вспыхнул в небе над Норвегией. Специалисты считают, что метеорит упал недалеко от Осло. Пока его ищут, очевидцы делятся кадрами, которые успели заснять.

Взрыв метеора засняла камера наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что в какой-то момент ночное небо озаряет яркая вспышка. Спустя пару секунд над городом снова становится темно.

Запечатлеть метеор удалось и одному из местных водителей. Он увидел явление во время поездки по трассе.

Норвежские полицейские сообщили, что к ним поступило большое количество звонков от населения. При этом заявлений о пострадавших не было, уточнил BBC News.

По информации норвежской метеорной сети, огненный шар был виден в течение как минимум пяти секунд. Метеор появился в небе в ночь на 25 июля и летел со скоростью 16,3 километра в секунду. Его можно было увидеть над большей частью Южной Скандинавии.

Эксперты полагают, что метеорит упал в лесу недалеко от Осло. Сейчас они занимаются его поисками.

Метеор — космический камень, который ярко горит после входа в атмосферу Земли на высокой скорости. После падения на землю его называют метеоритом.