Метеор пролетел над США и Канадой и вызвал небольшие толчки

Метеор пролетел над городом Вермонт в США и над Канадой 7 марта. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным NASA, это был сильно раздробленный фрагмент астероида. Он создал сильную волну давления, которая могла стать причиной землетрясения. «Космический камень сильно раздробился, создав волну давления, которая сотрясала здания и создавала звук, который слышали те, кто находился рядом с траекторией», — рассказали в ведомстве.