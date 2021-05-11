Американское оружие стали сдавать на металлолом в Афганистане

Американские военные демонтируют свою часть авиабазы Баграм в Афганистане. Часть техники и оружия, которые не стали вывозить в США, сдали на металлолом.

Во время демонтажных работ решили уничтожить некоторые вездеходы, генераторы и гусеницы от танков. Сейчас горы ненужной техники лежат на свалке, сообщило издание Politico. Ненужное вооружение американские военные отдают афганской стороне или сдают на металлолом.

При этом оборудование стараются как можно сильнее повредить, чтобы им не смогли воспользоваться боевики. Владельцы свалок стали возмущаться, что перед утилизацией оружие и технику портят. Исправное вооружение местные жители смогли бы продать дороже.

Американские военные проводят инвентаризацию на других базах в Баграме. Они готовят оборудование для отправки в США. Через Пакистан и территорию Средней Азии отправляют на автомобилях и грузовых самолетах. Технику перевозят десятками тысяч контейнеров длиной около шести метров. На прошлой неделе Афганистан уже покинули 60 транспортных средств с оборудованием.