Metalliса дала благотворительный концерт в США

По данным издания, All Within My Hands помогает голодающим и направляет деньги на развитие образования для рабочих. Некоторая часть средств идет на борьбу с коронавирусом. Отмечается, что группа отыграла восемь акустических и шесть электронных песен. Фронтмен группы Джеймс Хэтфилд поблагодарил слушателей и отметил, что помощь каждого из них очень важна.