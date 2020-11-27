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    27 ноября 2020, 19:39

    Metalliса дала благотворительный концерт в США

    Артур Блянихов

    Американская рок-группа Metallica провела в Лос-Анджелесе благотворительный концерт и собрала около полутора миллиона долларов для фонда All Within My Hands. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на иностранные СМИ.
    Metalliса дала благотворительный концерт в США

    По данным издания, All Within My Hands помогает голодающим и направляет деньги на развитие образования для рабочих. Некоторая часть средств идет на борьбу с коронавирусом. Отмечается, что группа отыграла восемь акустических и шесть электронных песен. Фронтмен группы Джеймс Хэтфилд поблагодарил слушателей и отметил, что помощь каждого из них очень важна.