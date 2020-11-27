Metalliса дала благотворительный концерт в США
Американская рок-группа Metallica провела в Лос-Анджелесе благотворительный концерт и собрала около полутора миллиона долларов для фонда All Within My Hands. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, All Within My Hands помогает голодающим и направляет деньги на развитие образования для рабочих. Некоторая часть средств идет на борьбу с коронавирусом. Отмечается, что группа отыграла восемь акустических и шесть электронных песен. Фронтмен группы Джеймс Хэтфилд поблагодарил слушателей и отметил, что помощь каждого из них очень важна.