Мир 23 мая 2023, 09:53 Металлический предмет рухнул на дом в Польше RMF FM: неизвестный металлический предмет рухнул на жилой дом в Польше Википедия

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Неизвестный металлический предмет упал на жилой дом в Польше с неба. Об этом сообщила радиостанция RMF FM, ссылаясь на рассказ владельца дома.

«Неизвестный металлический предмет упал на жилой дом в Ракове Великопольского воеводства, недалеко от границы с Куявско-Поморским воеводством», — сказано в сообщении.

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Известно, что предмет пробил крышу и упал внутрь дома. При этом никто не пострадал.

«Я был на работе. Дома оставался сын. Он развел огонь в печи в котельной, пошел наверх, включил музыку, и через некоторое время что-то грохнуло. Он не знал, что произошло», — заявил владелец дома.

Он добавил, что при возвращении увидел в своей крыше дыру размером порядка 100 на 70 сантиметров. Семья обнаружила на чердаке металлический предмет округлой формы, он был расколот на две части.

Радиостанция добавила, что один из элементов весил примерно два килограмма, весь предмет — свыше четырех килограммов. Полиция, военные и прокуратура уже проинформированы о случившемся. По предварительным данным, предмет не является частью самолета. Прокуратура Конина и полиция предположили, что проломившем крышу предметом мог стать элемент сельскохозяйственной машины.