Metallica пожертвовала $100 тысяч пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Музыканты группы Metallica сообщили в Twitter, что они пожертвовали 100 тысяч долларов людям, которые пострадали от пожаров в Калифорнии. Денежные средства перечислены через фонд «Все в наших руках», который принадлежит группе.

Деньги будут разделены между фондами Wildfire Relief Fund и Sonoma County Resilience, которые оказывают поддержку людям, пострадавшим от стихии. Счет на миллионы долларов и десятки жизней. Люди в панике и слезах покидают свои дома в Калифорнии Подробнее Участники Metallica попросили фанатов последовать их примеру. «Вы можете передать деньги, нескоропортящиеся продукты, одежду, пожертвовать своим временем или предоставить временное проживание жертвам, любая мелочь может помочь», — написали музыканты. Ранее они также пожертвовали 100 тысяч долларов на борьбу с пожарами, а в 2017 году провели благотворительный концерт в Сан-Франциско.