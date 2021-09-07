Металл для разработки электроники изобрели в Бостоне

Ученые придумали новый металл, который можно будет использовать для создания электроники. Таким открытием поделились физики из Бостонского колледжа, написала «Политика сегодня» со ссылкой на журнал Nature Communications.

Ученые провели исследование, благодаря которому смогли открыть электронно-фононную жидкость внутри NbGe2. По их словам, в металлическом образце движение электронов протекает так же, как течет вода в трубе.

Следующим важнейшим шагов физики называют поиск других материалов в этом гидродинамическом режиме с использованием электронно-фононных взаимодействий.