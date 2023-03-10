Мир 10 марта 2023, 23:58 Meta задумала создать новую соцсеть AFP: Meta* работает над созданием новой социальной сети Unsplash

Читать 360tv в

Американская компания Meta* планирует создание новой независимой социальной сети. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP). Руководителем проекта стал глава Instagram** Адам Моссери.

«Мы рассматриваем возможность создания децентрализованной и независимой социальной сети, которая позволит людям обмениваться письменными сообщениями в режиме реального времени», — передало агентство сообщение компании.

Реклама

Информации о запуске новой соцсети нет, ее разработка находится на ранней стадии.

Реклама

Российская аудитория Instagram** за год сократилась в пять раз. Россияне также перестали пользоваться другим детищем Meta* — соцсетью Facebook***. За год аудитория социальной сети сократилась в 3,5 раза — с 7% до 2%. Аудитория российской соцсети «ВКонтакте» выросла в 1,15 раза — до 44%. Лидером по росту пользователей стал Telegram, среднесуточный охват мессенджера вырос почти в 1,8 раза — с 23% до 41%.

* Meta признана на территории России экстремистской организацией.

** Instagram принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.

*** Facebook принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.