Мир 09 ноября 2022, 01:53 Meta уволит тысячи сотрудников — СМИ WSJ: американская компания Meta массово сократит штат сотрудников РИА «Новости»

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Американская компания Meta* с 9 ноября займется сокращением сотрудников. Как сообщила газета Wall Street Journal, уволить хотят не менее тысячи человек.

По данным издания, глава Meta* Марк Цукерберг накануне предупредил руководство корпорации о грядущих увольнениях. На фоне экономического кризиса ее рыночная стоимость снизилась на 80 миллиардов долларов, сообщало РИА ФАН.

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Как сообщили источники Wall Street Journal, на встречу Цукерберг пришел в удрученном состоянии. Также он напомнил о своей ответственности за просчеты компании. Согласно последним данным, в сентябре в Meta* трудились более 87 тысяч сотрудников.

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Тверской районный суд Москвы весной текущего года признал деятельность соцсетей Instagram** и Facebook***, принадлежащих компании Meta*, экстремистской. Работа этих онлайн-площадок до сих пор запрещена на территории России.

*Компания Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

**Instagram — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

***Facebook — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.