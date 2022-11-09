09 ноября 2022, 01:53
Meta уволит тысячи сотрудников — СМИ
WSJ: американская компания Meta массово сократит штат сотрудников
Американская компания Meta* с 9 ноября займется сокращением сотрудников. Как сообщила газета Wall Street Journal, уволить хотят не менее тысячи человек.
По данным издания, глава Meta* Марк Цукерберг накануне предупредил руководство корпорации о грядущих увольнениях. На фоне экономического кризиса ее рыночная стоимость снизилась на 80 миллиардов долларов, сообщало РИА ФАН.
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Как сообщили источники Wall Street Journal, на встречу Цукерберг пришел в удрученном состоянии. Также он напомнил о своей ответственности за просчеты компании. Согласно последним данным, в сентябре в Meta* трудились более 87 тысяч сотрудников.
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Тверской районный суд Москвы весной текущего года признал деятельность соцсетей Instagram** и Facebook***, принадлежащих компании Meta*, экстремистской. Работа этих онлайн-площадок до сих пор запрещена на территории России.
*Компания Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.
**Instagram — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
***Facebook — принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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