Мир 15 марта 2023, 00:43 Meta уволит 10 тысяч сотрудников Глава компании Meta Цукерберг объявил о сокращении 10 тысяч сотрудников

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Американская корпорация Meta* сократит 10 тысяч сотрудников и закроет пять тысяч открытых вакансий, на которые еще не набрали работников. Об этом сообщил в своем блоге генеральный директор компании Марк Цукерберг.

Он объяснил, что эти сокращения являются очередным шагом по урезанию расходов в связи с серьезной нехваткой средств. В ближайшие месяцы руководство корпорации объявит о планах реструктуризации, отмене проектов с низким приоритетом и сокращении зарплатного фонда.

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Некоторые процессы будут длиться около года, но сокращение команды по подбору персонала начнется уже сейчас. По словам Цукерберга, в связи с массовыми увольнениями, компании придется попрощаться с увлеченными коллегами, которые были частью ее успеха.

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Руководство компании Meta ранее сообщило о планах создать новую независимую социальную сеть. Руководителем проекта назначили главу Instagram** Адама Моссери. Сейчас разработка соцсети находится на ранней стадии.

* Meta признана на территории России экстремистской организацией.

** Instagram принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.