Meta подала в суд на мошенников за использование фишинговых рассылок

Компания Meta подала иск в суд на мошенников, использовавших схему фишинга. Злоумышленники с помощью рассылок получали доступ к аккаунтам пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp.

Как заявили в компании, мошенники добавляли к ссылкам на регистрацию в соцсетях поддельные страны для входа в учетную запись. В итоге они получали логины и пароли пользователей.

«Эта схема фишинга включала в себя создание более 39 тысяч сайтов, имитирующих страницы входа Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp, — сообщила пресс-служба Meta.

Злоумышленники перенаправляли интернет-трафик на фишинговые сайты, чтобы скрыть инфраструктуру своих атак. Такие действия позволили мошенникам скрыть настоящие адреса фишинговых сайтов, а также данные о провайдерах.

Компания составила иск и подала его в федеральный окружной суд штата Калифорния. В пресс-службе отметили, что судебный процесс станет еще одним шагом Meta для обеспечения безопасности и конфиденциальности своих пользователей.

В конце октября Facebook изменила название на Meta. Такое решение огласил основатель компании Марк Цукерберг.