Эксклюзив 19 июня 2023, 17:36 Место столкновения автобуса с туристами из России и грузовиком в Анталье сняли на видео Место ДТП с автобусом с российскими туристами в Анталье сняли на видео

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Туристы из России пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в турецкой Анталье. ДТП случилось в районе Манавгата. Автобус врезался в стоящую фуру по дороге в аэропорт. Видео с места столкновения оказалось в распоряжении «360».

На кадрах машины полиции и скорой помощи, перепуганные туристы, огороженная лентой место аварии.

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По данным российского генерального консульства в Анталье в ДТП пострадали пятеро россиян. Авария произошла 17 июня. Автобус с группой из 25 гражданами России мчался в аэропорт и на полном ходу влетел в эвакуатор. Раненых госпитализировали в местную больницу.

Туристов, которые не пострадали, доставили к трапу самолета на другом автобусе. По предварительным данным правоохранителей, водитель автобуса потерял управление.

Ранее авария с российскими туристами в Турции попало на видео.