Роскосмос: NASA не отказывалось покупать место на «Союзе»

Российская госкорпорация «Роскосмос» опровергла отказ американского космического агентства NASA покупать место на «Союзе» для полета на Международную космическую станцию (МКС).

«Это не так. В Роскосмосе скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полетам на кораблях „Союз МС“ в 2021 году. Состав экипажей будет международным», — сказано в сообщении компании в Twitter.

Подробности Роскосмос раскроет после утверждения состава генеральным директором корпорации.

Ранее пресса со ссылкой на годовой отчет «Роскосмоса» сообщила, что США отказались покупать у России место на корабле «Союз» для доставки своего астронавта на МКС весной 2021 года.