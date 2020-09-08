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    08 сентября 2020, 22:24

    Роскосмос: NASA не отказывалось покупать место на «Союзе»

    Наталья Жуковская

    Российская госкорпорация «Роскосмос» опровергла отказ американского космического агентства NASA покупать место на «Союзе» для полета на Международную космическую станцию (МКС).

    «Это не так. В Роскосмосе скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на МКС, готовящихся к полетам на кораблях „Союз МС“ в 2021 году. Состав экипажей будет международным», — сказано в сообщении компании в Twitter.

    Подробности Роскосмос раскроет после утверждения состава генеральным директором корпорации.

    Ранее пресса со ссылкой на годовой отчет «Роскосмоса» сообщила, что США отказались покупать у России место на корабле «Союз» для доставки своего астронавта на МКС весной 2021 года.

    Новости SMI.FM