Место на полет в космос с Безосом купили за $28 млн

Победитель аукциона сможет полететь в космос вместе с основателем Amazon Джеффом Безосом. Место в корабле ушло с молотка за 28 миллионов долларов. Торги проводила космическая компания Blue Origin.

«Blue Origin завершила онлайн-аукцион на первое место в New Shepard, получив 28 миллионов долларов. Для участия в торгах зарегистрировались около 7600 человек из 159 стран», — сообщила пресс-служба компании.

Имя победителя торгов объявят в течение нескольких недель. После этого станет известно, кто станет четвертым и пятым членом экипажа. Первыми двумя космическими туристами будут браться Безосы.

Экипаж отправят в космос 20 июля на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard. Космический аппарат стартует с космодрома в Техасе. Весь полет продлится около 10 минут. Компания Blue Origin ранее решила продать одно место на корабле, объявив онлайн-аукцион. По словам Безоса, он мечтал полететь в космос с пяти лет. В качестве компаньона он выбрал своего брата Марка, так как тот является для него лучшим другом.