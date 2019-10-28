  • Место ликвидации аль-Багдади сняли с воздуха

    28 октября 2019, 17:54

    Андрей Иванов

    Разрушенный тоннель, где подорвал себя экс-лидер ИГ* Абу Бакр аль-Багдади, попал на видео. Ролик опубликовало агентство Anadolu на своей странице в Twitter.

    В объектив установленной на коптере камеры попали обломки какой-то конструкции в окружении палаток. Видио сняли в сельской местности сирийской провинции Идлиб.

    СМИ узнали, кто стал новым лидером ИГ* вместо убитого аль-Багдади

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    27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что лидер группировки ИГ* — Абу Бакр аль-Багдади — ликвидирован. По словам американского лидера, он подорвал себя при помощи пояса смертника во время бегства от американских военных в тоннеле.

    По данным СМИ, аль-Багдади еще при жизни, в августе 2019 годы, выбрал себе преемника. Им стал экс-офицер армии Саддама Хусейна — Абдулла Кардаш.

    После того, как Кардаш встал у руля ИГ*, аль-Багдади фактически не управлял группировкой.

    *ИГ/ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.