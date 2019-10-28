Место ликвидации аль-Багдади сняли с воздуха

В объектив установленной на коптере камеры попали обломки какой-то конструкции в окружении палаток. Видио сняли в сельской местности сирийской провинции Идлиб.

СМИ узнали, кто стал новым лидером ИГ* вместо убитого аль-Багдади Подробнее

27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что лидер группировки ИГ* — Абу Бакр аль-Багдади — ликвидирован. По словам американского лидера, он подорвал себя при помощи пояса смертника во время бегства от американских военных в тоннеле.

По данным СМИ, аль-Багдади еще при жизни, в августе 2019 годы, выбрал себе преемника. Им стал экс-офицер армии Саддама Хусейна — Абдулла Кардаш.

После того, как Кардаш встал у руля ИГ*, аль-Багдади фактически не управлял группировкой.

*ИГ/ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.