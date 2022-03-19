Место гибели трех человек в Ирмино после обстрела ВСУ показали на видео

Вооруженные силы ВСУ обстреляли рабочий поселок Ирмино в Донецкой народной республике. При взрыве двух снарядов трое человек погибли, также за жизнь троих борются врачи, сообщила газета «Известия».

После первого взрыва местные жители пришло на место происшествия для помощи, однако спустя несколько минут взорвался еще один снаряд.

Один человек погиб на месте, еще два человека скончались на пути в больницу. За жизнь трех пострадавших борются врачи.

Ранее появилось видео начала операции по освобождении Марьинки от националистических батальонов.

Специальная военная операция на Украине продолжается 24-й день, президент Владимир Путин назвал ее задачей освобождение от геноцида жителей Донбасса.