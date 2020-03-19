Место гибели Героя России Романа Филипова нашли в Сирии

Свой последний бой российский летчик Роман Филипов провел в Сирии. Его штурмовик потерпел крушение из-за ракетного удара террористов. Спустя два года специалисты смогли определить точное место, где погиб летчик.

«Распечатали стоп-кадр видео, которое распространяли террористы, и с картинкой сверяли каждый валун, каждое дерево, а их здесь тысячи», — рассказывается в сюжете телеканала «Россия 24».

Место гибели Филипова искали как российские военные и журналисты, так и сирийская армия. В итоге обнаружить точку удалось шефу бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгению Поддубному. Поиски были довольно трудными из-за сложной местности.

В итоге выяснилось, что летчик спрятался за большим камнем в поле. Это было рядом с поселением Маасаран в провинции Идлиб. Там его увидели террористы, но Филипов начал отстреливаться из табельного пистолета. Через некоторое время патроны закончились. Раненый летчик подпустил боевиков поближе и подорвал себя гранатой. Перед смертью он сказал: «Это вам за пацанов!»

Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. Он облетал зоны деэскалации на штурмовике Су-25, но попал под обстрел из ПЗРК. Летчик до последнего пытался спасти боевую машину и своего напарника. В итоге Филипов катапультировался, оказавшись в окружении боевиков, с которыми он вступил в бой.

Президент Владимир Путин присвоил Филипову звание Героя России. Летчику поставили памятники в Черемхове Иркутской области, Воронеже и Краснодаре, а во Владивостоке его именем назвали улицу.