Мир 26 июня 2023, 17:46 Место гибели батискафа «Титан» сфотографировали из космоса Роскосмос опубликовал снимок места гибели батискафа «Титан» в Атлантике Роскосмос / Telegram

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Роскосмос показал снимок места, где закончились поиски потерпевшего крушение глубоководного батискафа «Титан». Фотографию опубликовал Telegram-канал госкорпорации.

Снимок сделали космическим аппаратом «Канопус-В» в районе Северной Атлантики. Здесь завершились поиски батискафа компании OceanGate Expeditions, потерпевшего катастрофу при погружении к затонувшему лайнеру «Титаник», лежащему на глубине 3800 метров примерно в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда.

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Утром 18 июня подводный аппарат «Титан» отправился в двухчасовой рейс к месту крушения «Титаника». Через пару часов связь с батискафом прервалась. Поисковую операцию возглавляла Береговая охрана США. Экипаж аппарата признали погибшим 22 июня, тогда спасатели нашли обломки батискафа. По предварительным данным, причиной неисправности аппарата стал «катастрофически направленный внутрь взрыв».

Ранее стало известно, что вместо 19-летнего Сулеймана Давуда, погибшего на батискафе «Титан», должна была поехать его мать. Однако она уступила место сыну, чтобы тот смог установить рекорд по сбору кубика Рубика на глубине.