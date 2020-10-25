Местные выборы и общенациональный опрос пройдут на Украине 25 октября

Местные выборы пройдут сегодня, 25 октября, на Украине. В этот же день состоится общенациональный опрос граждан страны.

Украинцы выберут депутатов областных и местных советов на пять лет, а также мэров городов, например, Киева, Одессы, Львова, Днепра и других. Участки откроются в 08:00 по местному времени (09:00 по Москве) и будут работать до 20:00. Порога явки нет, сообщает РИА «Новости».

Среди кандидатов есть представители всех парламентских партий, а также политических объединений из регионов. Им как раз предсказывают успех на предстоящих выборах. При этом голосования не будет на Донбассе. Причем как на подконтрольной Украине части, так и в ДНР и ЛНР.

Также на 25 октября назначен общенациональный опрос. Украинцы должны будут ответить на пять важных вопросов. Первый касается коррупции — нужно ли пожизненно сажать тех, кто берет крупные взятки. Второй вопрос относится к Донбассу — создать ли в регионе свободную экономическую зону. Еще украинцев спросят, не сократить ли количество депутатов Верховной Рады с 450 до 300. Четвертый вопрос — нужно ли легализовать медицинскую марихуанну. И пятый касается пересмотра Будапештского меморандума, согласно которому Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии своей целостности.

По данным аналитиков, более 55% жителей Украины собираются принять участие в общенациональном опросе.