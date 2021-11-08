Более 170 человек попали в больницы в Ереване после посещения местной пиццерии

Более 170 человек оказались в больницах Еревана в симптомами пищевого отравления после того, как они побывали в одном из местных кафе. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщили в Минздраве Армении.

«Число отравившихся в пунктах пиццерии „Ташир пицца“ и госпитализированных граждан достигло 171», — сообщило ведомство в Facebook.

Известно, что среди попавших в больницы есть дети. Состояние большинства пациентов оценивается как средней степени тяжести. По последним данным, 72 человека из обратившихся за медицинской помощью уже выписали домой. В стационарах остаются 99 отравившихся.

В Минздраве Армении призвали всех граждан, которые в последние дни заказывали пиццу в данной сети или посещали само кафе, пристально следить за своим состоянием. При первых признаках отравления нужно незамедлительно обратиться к врачам.

Ранее массовое отравление произошло в четырехзвездочном отеле AMC Royal в Хургаде. Изначально были сведения, что недомогание ощутили примерно 40 человек. Но позже стало известно, что пострадали как минимум 47. Полиция Египта задержала шеф-повара гостиницы и ее директора.