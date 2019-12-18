Местного «Джека Потрошителя» задержали в Таиланде

Правоохранительные органы задержали в Таиланде серийного убийцу женщин, который недавно вышел на свободу, но уже подозревается в новом преступлении. Из-за выбора жертв местные СМИ дали ему кличку «Таиландский Джек Потрошитель».

Бывшего заключенного задержали в среду, 18 декабря, в поезде, который следовал в Бангкок. Об этом сообщил телеканал Thai PBS. Им оказался 55-летний Сомкит Пхумпхуанг, который ранее был пожизненно осужден за убийство шести женщин. В мае 2019 года он вышел из тюрьмы по амнистии за примерное поведение.

Пхумпхуанга подозревают в убийстве своей 51-летней любовницы. Ее тело обнаружили в ее собственном доме в прошлое воскресенье. На месте преступления следователи обнаружили отпечатки пальцев, которые остались не только на бытовых предметах, но и на самом орудии убийства. Кроме того, в доме нашли его документы на машину и мобильный телефон.

По данным следствия, Пхумпхуанг познакомился со своей предполагаемой жертвой через Facebook. Он представился адвокатом, который работает в судах разных провинций Таиланда по уголовным делам. Сын погибшей женщины, который проживает отдельно от матери, рассказал, что она собиралась в ближайшее время начать с ним совместное проживание.

Пхумпхуанга арестовали в 2005 году за убийство шести женщин. Тогда же он и получил свою кличку — преступник убивал только тех, кто работал в индустрии развлечений в районах «красных фонарей». Также поступал и знаменитый серийный убийца Джек Потрошитель, который орудовал в Лондоне в конце ХIХ века — почти все его жертвы были проститутками.

В 2012 году его осудили на пожизненное заключение. Однако за примерное поведение его срок сократили сперва до 20 лет, а затем выпустили по амнистии. В Таиланде досрочное освобождение могут получить даже те, кто осужден на пожизненный срок — их выпускают ежегодно, в честь важных событий, которые связаны с монархией. Речь идет о днях рождения короля и королевы Таиланда, смерти монарха или коронации нового правителя.