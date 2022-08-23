«Местечковый менталитет». Политолог объяснил, откуда растут ноги у желания украинцев воровать

На Украине у людей окраинный менталитет, и потому они привыкли выживать любой ценой — воровством и прочими преступлениями. Об этом «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

По его словам, нынешний режим в Киеве возвел преступность и терроризм на уровень государственной идеологии.

«Это хорошо укладывается в окраинный менталитет, который был возведен на государственный уровень. Вот эти мелкие способы мщения, бесчеловечные преступления, аморальное поведение — это все характерно для периферийных народов», — рассказал Ярошенко.

Политолог напомнил, что Украина всегда находилась посередине между двумя силами — между Россией и странами Запада.

«В условиях, когда необходимо выживать между двумя большими силами, в их местечковом менталитете, конечно, осталась выживаемость любыми способами. Отсюда — их „моральное право“ воровать, вести себя неподобающим образом, нет просто достоинства в их национальном менталитете», — заявил он.

Ранее Алексей Ярошенко допустил активные действия Германии по «возвращению» своих земель в пределах Польши. Он пояснил, что в Европе сейчас фиксируется рост территориальных и исторических претензий государств друг к другу. Связано это с тем, что система европейской безопасности развалена усилиями США и за безопасность в Европе больше никто не отвечает.