Места сбора более 20 человек запретят посещать на Кипре

Кабмин Кипра решил запретить жителям острова посещать места сбора более 20 человек без антиковидного сертификата SafePass. За столиками кафе и ресторанов с 20 июля смогут находиться не более 10 человек.

Пропуск необходим «во всех помещениях и на открытом воздухе, где одновременно собираются более 20 человек, включая сотрудников компаний, вплоть до 31 июля». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы Минздрава острова Михалиса Хаджипантеласа.

SafePass придется предъявлять при посещении мероприятий, банков, общественного транспорта. Без него не пустят с визитом в дом престарелых.

Посетители кафе и ресторанов в количестве не более 10 человек должны будут сидеть на своих местах, танцы тоже запретили. Они разрешены в тех предприятиях общественного питания, где обслуживаются только вакцинированные клиенты. В таких точках общепита разрешат обслуживать 450 вместо 350 человек.

С 19 июля власти Словакии отменят карантин при въезде в страну для полностью вакцинированных. Прививка должна быть сделана не позднее, чем за две недели до въезда.