Украинцы «распределили» призовые места на Евровидении

Украинцы готовы поддержать Россию на предстоящем Евровидении. Они готовы отдать российской представительнице третье место на песенном конкурсе. Такие данные следуют из результатов опроса.

Согласно итогам опроса, опубликованным на сайте издания Vesti.ua, певица Manizha, которая представит Россию на Евровидении, заняла третью строчку, набрав 19,3% голосов. Из этого следует, что россиянке от Украины, вероятно, уйдет восемь баллов.

Первое место украинские фанаты Евровидения отдали Литве, представитель этой страны набрал 20,5% голосов. Вторая строчка с результатом 19,7% у Швейцарии.

«Единственное объяснение, почему украинцы собрались голосовать именно за этих исполнителей, — их песни больше всего понравились слушателям», — отметило издание.

Украинские слушатели, как указано в материале, мало знакомы с творчеством российской исполнительницы. Это значит, что за Manizha украинцы проголосовали либо потому что они всегда отдают свой голос за Россию, вне зависимости от выступления артиста, либо потому что им понравилась песня.

При этом представляющий Украину музыкальный коллектив Go_A находится в рейтинге только на 18-м месте.

Manizha с песней «Русская женщина» победила на национальном отборе на Евровидение. Часть пользователей социальных сетей сочла, что выбор песни и исполнительницы неудачный. Сама певица заявила, что сталкивалась с подобным хейтом и ранее, но никогда его не было так много.

Евровидение в 2021 году пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. На официальном канале конкурса в YouTube клип на песню «Русская женщина» собрал почти четыре миллиона просмотров и 8,6 тысячи лайков.