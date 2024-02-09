Мир 09 февраля 2024, 18:10 «Места хватит всем». Белорусов призвали рожать детей в Башкортостане Премьер Башкортостана Назаров предложил белорусам создавать семьи в республике Pxhere

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Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров заявил, что в республике с удовольствием примут всех белорусов, готовых создавать здесь семьи. Заявление политика прозвучало 9 февраля на бизнес-форуме «Беларусь — Башкортостан» в Минске.

«Места хватит всем. Будем жить в дружбе и согласии», — сказал он во время пленарного заседания.

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Назаров отметил, что в Башкортостане на 43 тысячах квадратных километров живут 4,1 миллиона человек, а в Белоруссии на 207 тысячах «квадратов» — порядка 9,2 миллиона.

«Два с половиной миллиона мест зарезервировали для вас. Хотите, сами приезжайте, рожайте здесь, хотите — детей своих отправляйте», — обратился к белорусам Назаров.

В своем Telegram-канале Назаров написал, что форум «Беларусь — Башкортостан» станет новым импульсом для развития двухсторонних контактов. Он отметил, что мероприятие посетили свыше 400 представителей бизнеса от обеих республик.

Как сообщало ранее БелТА, глава Башкортостана Радий Хабиров во время открытия форума заявил, что Белоруссия является главным партнером республики и народы испытывают друг к другу давнюю историческую, духовную, человеческую близость.