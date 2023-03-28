Мир 28 марта 2023, 04:50 Места хранения ядерного оружия России начали искать в Белоруссии «Ъ»: эксперты пытаются найти места хранения российского ядерного орудия в Белоруссии РИА «Новости»

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Западные эксперты пытаются определить, где в Белоруссии будет храниться российское ядерное оружие. Предполагается, что это могут быть советские хранилища, где размещались до 1996 года боеприпасы страны, сообщил «Коммерсант».

Никаких конкретных данных по этому вопросу пока не поступало, несмотря на заявление президента России Владимира Путина о том, что на территории соседней страны к 1 июля будет достроено хранилище ядерных боеприпасов. Однако речь также может идти и о совсем новом объекте, считают специалисты.

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Программный директор Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина (США) Джеффри Льюис заявил, что его команда уже занялась исследованием этого вопроса. В частности, изучаются разведданные из открытых источников и спутниковых снимков.

«Но трудно определить, что именно мы ищем и началось ли вообще строительство», — сообщил специалист.

Эксперты уточняют, что модернизация была бы видна на спутниковых снимках. К тому же, реконструкция уже существующих хранилищ заняла бы полтора-два года минимум. Если же речь идет о строительстве, то скрыть такой объект на этапе его сооружения довольно сложно.

Специалисты допускают, что России важно было послать Западу политический сигнал. А с размещением ядерного оружия на территории Белоруссии Москва пока подождет.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала неадекватной реакцию некоторых стран на взаимодействие России и Белоруссии в ядерной сфере. По ее словам, это не может не вызывать недоумение.