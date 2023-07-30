Мир 30 июля 2023, 21:53 Места для желающих поболтать пожилых пассажиров появились в метро Мадрида «Европульс»: в метро Мадрида появились места для пожилых пассажиров, желающих поговорить Freepik

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В метро Мадрида появились специальные сиденья для пожилых людей, которые хотят с кем-нибудь поговорить. Об этом сообщило издание «Европульс».

Такие меры приняли для одиноких граждан преклонного возраста, испытывающих недостаток общения. Места для разговоров пометили опознавательными стикерами, похожими на наклейки для маломобильных граждан. Надпись на стикере приглашает людей присесть к пожилому гражданину и поговорить с ним.

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По информации волонтерских организаций, свыше 850 испанцев старше 80 лет страдают от одиночества. В связи с недостатком общения у некоторых пожилых людей развиваются психологические проблемы. После коронавирусной пандемии число одиноких людей в Европе выросло в два раза.

Ранее американский психолог Джулианна Холт-Лунстад заявила, что одиночество негативно влияет не только на ментальное здоровье, но и на физическое. По ее словам, чаще всего от внешнего мира изолируются люди с финансовыми трудностями.