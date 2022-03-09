Месть и наказание ни при чем. Политолог объяснил, почему важно уничтожить националистические батальоны на Украине

Национальные батальоны, которые действуют на Украине, следует уничтожить. Речь идет не об убийстве их участников, а об искоренении самой структуры. при этом всех, кто в них служил, необходимо наказать — иначе они продолжат взращивать новые поколения нацистов. Об этом «360» заявил политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По словам Журавлева, в 2014 году практически каждый из украинских олигархов завел себе личную армию — те самые националистические батальоны. Изначально они подчинялись миллиардерам, которые давали деньги на существование, однако со временем они поняли, что деньги не обязательно от кого-то ждать — их можно просто забрать.

«Эти батальоны не должны существовать. Я не говорю о том, что всех надо убить. Я говорю, что как организация, как структура они существовать не должны, и те, кто в этих батальонах служил, должен ответить за то, что он делал. Не ради того, чтобы их наказать, не ради того, чтобы мстить, а ради того, чтобы следующее поколение нацистов подумало о последствиях», — заявил Журавлев.

Он напомнил о том, что Нюрнбергский процесс, на котором суду были преданы соратники Гитлера, дал миру прививку от фашизма на несколько десятилетий вперед. Однако со временем эффект ослабел.

«Мы, собственно, боремся именно с нацбатальонами, они должны исчезнуть, а для этого они должны быть уничтожены как структуры, а их участники должны быть либо уничтожены, если они сопротивляются до последнего, либо арестованы и понести наказание. По-другому не получится. Иначе они и дальше будут растить поколение за поколением», — заявил политолог.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что во время спецоперации уничтожили более 2500 объектов военной инфраструктуры Украины.