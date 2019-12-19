«Месть демократов»: Слуцкий объяснил итоги голосования по импичменту Трампа

Демократы решили отомстить Трампу за поражение на президентских выборах 2016 года и активно вступить в предвыборную гонку. Именно этим можно объяснить их голосование в Палате представителей США за импичмент.

Такое мнение высказал глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, которого процитировало РИА «Новости».

«Голосование в Палате представителей за импичмент Трампа — результат внутрипартийного противостояния и месть демократов за поражение на президентских выборах 2016 года», — заметил Слуцкий.

Он добавил, что решение не окончательное, и отставка 45-го президента США за ним сразу же не последует. Предложение должны рассмотреть в Сенате, где ему необходимо получить поддержку двух третей голосов.

Слуцкий назвал подобную задачу непростой, поскольку большинство в Сенате — за республиканцами, которые не поддерживают инициативу своих политических оппонентов и могут «легко ее заблокировать».

«Происходящее в Конгрессе, по сути, активное начало президентской кампании 2020 года», — предположил парламентарий, заметив, что это является «внутренним делом США».

В ночь на 19 декабря в Палате представителей Конгресса США заявили об импичменте президенту Дональду Трампу. Его обвинили в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. После процедуры голосования в Палате представителей дело передадут в Сенат, где пройдет судебный процесс над Трампом. Сам глава Белого дома уверен, что его полностью оправдают.