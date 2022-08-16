Мессенджер Signal заявил об утечке номеров 1900 пользователей

Мессенджер Signal заявил об утечке номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей. Слив произошел после того, как хакеры взломали базу компании Twilio, которая проверяет телефонные номера, в том числе и для Signal.

По данным представителей Signal, киберпреступники после взлома могли перерегистрировать учетные записи на свои устройства, а потом отправлять и получать сообщения с этих аккаунтов, написал RT.

Пользователям, которых затронул взлом, разослали предупреждения о случившемся. В компании подчеркнули, что скрытая информация о профилях, история сообщений и список контактов остались под защитой.

По мнению представителей Signal, целью злоумышленников были всего три конкретных номера. Но кому они принадлежат, в компании не уточнили. Известно, что один пользователь уже сообщил, что его учетная запись была перерегистрирована.

Мессенджер намерен отменить регистрацию на всех устройствах для пользователей, которых коснулся взлом. Им нужно будет заново зарегистрировать Signal со своим номером телефона.

Приложение Signal было создано для обмена мгновенными сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом.