Мессенджер Signal показывал в Instаgrаm рекламу с личными данными пользователей

Signal стал давать рекламу в Instаgrаm с личными данными пользователей, которые собирает компания Fасеbооk. За это мессенджер забанили.

Компания Signal запустила таргетированную рекламу в Instagram с большим количество различных объявлений. Они раскрывали личную информацию о пользователях, написал сайт 3DNews.

Это был частью просветительского эксперимента. Каждому зарегистрированному пользователю Instagram показывали информацию, которая касалась именно его. Например, сведения о работе, личной жизни, геолокацию или интересы.

«Собственные инструменты Facebook могут раскрыть о вас то, что не сможет узнать никто другой. Однако в рекламе, которая вам показывается, уже можно увидеть то, что незнакомцы знают о вас даже больше, чем вы», — сказано в пресс-релизе Signal.

Например, в одном из объявлений говорилось, что человеку попалась конкретное объявление, потому что он по профессии инженер-химик и любит K-pop. Известно, что пользователь находился в Берлине, что у него недавно появился ребенок, и он переехал в другое место.

В итоге Facebook заблокировал рекламный аккаунт Signal и остановил кампанию мессенджера.