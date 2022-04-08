«Месяц не ела». Журналисты из РФ помогли 87-летней жительнице Мариуполя добраться к дочери в Норильск

Пожилая жительница Мариуполя выбралась к дочери в Норильск с помощью журналистов. Женщина рассказала журналистам, как в свои 87 лет пряталась в подвале и около месяца оставалась почти без еды, а один раз чуть не нарвалась на пулю. Историю Нэлли Зениной опубликовала «Комсомольская правда».

«В Мариуполе были разграблены все магазины, от воды, электричества и отопления город полностью отрезали. Почти месяц я не ела. Раздобуду хлеба немного, часть съем, часть в карман на потом, часть — ребятишкам», — сообщила Нэлли Ивановна.

Когда видела, что кто-то кипятит воду на костре, подходила и просила пару глотков.

А однажды один из боевиков, говоря на чистом русском языке, придрался к тому, что по-русски говорит она, и пригрозил, что выстрелит, и зачем-то попросил женщину отвернуться. Она отворачиваться не стала, а он в итоге не стал стрелять.

Выбраться из Мариуполя женщине помогли журналисты. Когда в город вошли российские войска, Нэлли Зенина бросилась к журналистам с просьбой рассказать ее дочери, живущей в Норильске, что мать жива. Военный корреспондент «Комсомольской правды» позвонил дочери Нэлли Ивановны, а затем журналисты того же издания и краевой газеты «Заполярье» связались с полпредом губернатора Красноярского края в Норильске и Таймыре, и тот помог устроить въезд пожилой женщины в Норильск (въезд в город для иностранных граждан ограничен).