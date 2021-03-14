Европейская цена на газ достигла месячного максимума

Цена на тысячу кубометров газа в Европе достигла 229 долларов. Это максимальная стоимость с 11 февраля. За последнюю неделю цена газа поднялась на 11%, с начала марта — на 16%.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главном спотовом хабе Европы — нидерландском TTF. В начале года средняя цена на газ прогнозировалась в пределах 234 долларов за тысячу кубометров.

Агентство уточнило, что в бюджет «Гапрома» на 2021 год была заложена средняя экспортная цена для дальнего зарубежья в 170 долларов за тысячу кубометров. Продажи в Европу на 60% осуществляются по спотовым ценам «на месяц вперед». Остальной объем — с привязкой к ценам на нефть, спотовым ценам на газ и гибридному механизму, а также по более длинным фьючерсам.

Причиной роста стоимости газа стало увеличение цен разрешений на выбросы углекислого газа. Их котировки на прошлой неделе поставили несколько рекордов подряд. Из-за дорогих квот газовая генерация конкурентноспособнее по сравнению с угольными электростанциями.

Помимо этого, на этой неделе Норвегия намерена сократить поставку газа в Европу с месторождений Aasta Hansteen и Gullfaks

Польские журналисты утверждают, что Киев солгал, когда в 2015 году с прекращением поставок российского газа заявил о своей независимости от энергоносителя. На самом деле, украинские власти продолжали брать его из газопроводов на территории страны, через которые топливо поступало в Европу.